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"طب بني سويف" ينظم ندوة بعنوان "كيفية كتابة البروتوكول"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:00 م
طب بني سويف ينظم ندوة بعنوان كيفية كتابة البروتوكول
جانب من الندوة
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احمد فتحي الدسوقي
 
شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ندوة عن "كيفية كتابة البروتوكول" بكلية الطب البشري، والتي نظمتها وحدة الأبحاث الطلابية بالتعاون مع مركز تطوير الأداء الأكاديمي، بحضور الدكتور وائل الشاعر عميد الكلية وعددًا من أعضاء هيئة التدريس وسط حضور لافت من الطلاب.

فيما ركزت الندوة على محور كيفية كتابة البروتوكول للجهات المانحة، واستعراض عددًا من الجهات المانحة المحلية والدولية، مع شرح قواعد نجاح البروتوكول وعلاقته بمحافظة الجامعة على مستواها المتقدم فى التصنيفات الدولية، كما دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تعميم هذه الندوة على كافة كليات الجامعة، وذلك نظرًا لأهمية الموضوع.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة عقب الندوة قام بجولة تفقدية لكلية الطب البشري للإطمئنان على سير العملية التعليمية في ظل تطبيق المنظومة الجديدة لكليات الطب لتصل الدراسة بها إلى خمس سنوات فقط، وشملت الجولة تفقد مركز تطوير التعليم الطبي، والقاعات الدراسية الجديدة، ومعمل الكمبيوتر، وقاعات الإمتحانات، ومعمل المهارات.
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