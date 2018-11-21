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Thuraya X5-Touch.. هاتف جديد بنظام أندرويد يتصل عبر الأقمار الأصطناعية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:40 م
Thuraya X5-Touch.. هاتف جديد بنظام أندرويد يتصل عبر الأقمار الأصطناعية
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كشفت شركة "ثريا" عن أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، قادر على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، ويطلق عليه اسم "X5-Touch".

ويأتي بهيكل عصري مزود بشاشة بمقاس 5.2 بوصة ودقة عرض FullHD، ونظام تشغيل "Android 7 Nougat"، مزود بتقنيات خاصة لتمكينه من الاتصال عبر شبكات الأقمار الاصطناعية.

ويضمن أداؤه الجيد معالج "Qualcomm Snapdragon 625"، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 16 غيغابايت، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير.

كما يمكن لهذا الجهاز الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر تقنية NFC، ويدعم أنظمة تحديد المواقع والملاحة "GPS" و "GLONASS"  و"BeiDou"، وهو مزود بمنفذ لبطاقة "SIM" للاتصال عبر شبكات الخليوي التقليدية.
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