Thuraya X5-Touch.. هاتف جديد بنظام أندرويد يتصل عبر الأقمار الأصطناعية

كشفت شركة "ثريا" عن أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، قادر على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، ويط لق عليه اسم "X5-Touch".





ويأتي بهيكل عصري مزود بشاشة بمقاس 5.2 بوصة ودقة عرض FullHD، ونظام تشغيل "Android 7 Nougat"، مزود بتقنيات خاصة لتمكينه من الاتصال عبر شبكات الأقمار الاصطناعية.





ويضمن أداؤه الجيد معالج "Qualcomm Snapdragon 625"، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 16 غيغابايت، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير.



