الأمم المتحدة تحذر: الأطفال اللاجئون يفتقدون للتعليم الجيد

قالت منظمة الأمم المتحدة إن الدول التي تستقبل اللاجئين لا تبذل ما يكفي من الجهود لحصولهم على التعليم الجيد.





جاء ذلك في تقرير صدر اليوم عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) في برلين.





وقد حذر التقرير من أن العديد من اللاجئين سيحرمون من التعليم الجيد وأن ألمانيا تحتاج إلى 42 ألف معلم جديد لتعليم اللاجئين.





وقد تمت الإشادة بتشاد وإثيوبيا وأوغندا لتسجيلها للاجئين في مدارسهم، وكذلك كندا وأيرلندا لتطبيقهما سياسات التعليم المتكاملة.





وقال وزير التنمية الألماني "جيرد مولر" إن بلاده ستزيد التمويل للمنظمة التعليمية من 16 إلى مليون 31 يورو من أجل حالات الطوارئ.



