حبس عامل وربة منزل بتهمة بيع مجوهرات مسروقة في الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس عامل وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببيع مشغولات ذهبية ومجوهرات مسروقة بأحد محال المجوهرات بمنطقة الصاغة بالجمالية.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وقائع مماثلة من عدمه.

وتعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من احد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، بمنطقة الصاغة، مفادها قيام شخصين بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "عبد القادر.م.ا" 25 سنة، عامل، والسابق اتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص "، و"هند.م.ح" 25 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 كوليه، 6 خواتم ألماظ، 2 غويشة، انسيال، دبلتين، ساعة يد، وكذا نظارة شمسية، وساعة يد ".

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليها من شقيق الأول وزوج الثانية وهو "أحمد. م. ا" 33 سنة، عامل، مسجل خطر سرقات والسابق اتهامه في 17 قضية آخرهم " سرقة متجر " والمطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم حبس جزئي " ضرب، سرقة، تبديد " بإجمالي حبس سنتين وشهرين وثلاثة أسابيع، بقصد التصرف فيها بالبيع وأضافا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وكما أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "نجلاء. ع. م" 39 سنة، ربة منزل، بأسلوب " التسلق "، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.