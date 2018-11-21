سر تمسك محمد إبراهيم بالزمالك

أغلق محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك ملف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأبلغ محمد إبراهيم إدارة المصري البورسعيدي برفضه التام الانتقال إليهم بعد الاتصالات التي قام بها مصطفى يونس مدير الكرة معه.





وشدد إبراهيم لإدارة المصري على رغبته في البقاء مع الزمالك لنهاية الموسم قبل حسم موقفه بعدها بالرحيل أو البقاء.





وجاءت رغبة محمد إبراهيم بالبقاء مع الفريق وسط ثقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والذي أشاد به في أكثر من مناسبة ويعتمد عليه في كثير من المباريات بالشوط الثاني.











