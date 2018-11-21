"الفجر الفني" يكشف حقيقة نفاذ تذاكر الفيلم السعودي بالقاهرة السينمائي

علم "الفجر الفني" أن تذاكر الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني"، المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال40، مازالت متاحة وهو عكس ما تردد قبل ساعات من عرضه الأول، اليوم الأربعاء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وكشف أحد الموظفين بشباك حجز تذاكر أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، عن عودة عدد من تذاكر مشاهدة الفيلم، الذي شهد أقبال جماهيري كبير منذ الساعات الأولى، بسبب إلغاء بعض الحجوزات التي تمت مسبقاً، ومنها شراء شخص 50 تذكرة دفعة واحدة.