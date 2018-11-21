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تعرف على فوائد الجوز المذهلة للأمعاء

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:18 م
تعرف على فوائد الجوز المذهلة للأمعاء
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توصلت دراسة حديثة بجامعة إلينوي الأمريكية، أن تناول حفنة من الجوز يوميا على مدار ستة أسابيع متتالية يمنع تطور أمراض القلب وسرطان الأمعاء.

كما يؤدي الجوز إلى انخفاض كمية الأحماض الصفراوية الثانوية التي ينتجها الجسم في الأمعاء وليس في الكبد كالأحماض الأساسية، وقد بينت نتائج دراسات سابقة أن الأحماض الصفراوية الثانوية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".

والأحماض المذكورة تنتجها بكتريا الأمعاء وتسبب تلف خلايا الجهاز الهضمي، لذلك فإن تناول حفنة من الجوز يوميا يخفض عدد هذه البكتريا، كما أن الألياف الغذائية للجوز تعتبر غذاء جيدا للبكتريا المفيدة في الأمعاء، وتكاثرها يزيح البكتيريا السيئة، ما يساعد على تحسين صحة القلب والمعدة والأمعاء، بحسب العلماء.

وقد بينت حسابات العلماء، أن تناول 30 غم من الجوز يوميا يمنع الموت المبكر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 55% ، كما يخفض خطر الموت بأمراض السرطان، بما فيها سرطان الأمعاء بنسبة 45%.
المزيد عن: فوائد الصحة صحة الانسان الجوز الجسم الامعاء الأساسية
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