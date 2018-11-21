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"القومي للسكان" يبحث مع صندوق الأمم المتحدة الأزمة السكانية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:32 م
القومي للسكان يبحث مع صندوق الأمم المتحدة الأزمة السكانية
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عبدالرحمن صلاح
 

استقبل الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الأربعاء، الدكتورة جيرمين حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، لتعزيز سبل التعاون بين المجلس والصندوق لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

 

وتناول اللقاء، بحث إمكانية العمل على تطوير الاستراتيجية القومية للسكان، بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المواطنين وتوعيتهم  باخطار ازيادة السكانية، وتأكيد أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع صحيح الدين.

 

وقال الدكتور عمرو حسن، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون من أجل تكثيف الجهود والعمل المشترك، لتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمشكلة السكانية، وذلك بالتنسيق بين المجلس القومي للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

 

وشدد على الدور الفاعل للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها المختلفة، وكذلك التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والوزارات المعنية بالقضية السكانية لتكثيف العمل في هذا الاتجاه.


المزيد عن: صندوق الأمم المتنحدة للسكان القومي للسكان
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