توزيع 40 ألف جنيه على حفظة قرآن بمعهد أزهري في الأقصر "صور"

نظم معهد بنين البياضية حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المراحل الثلاثة " رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية " وذلك بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية دعمًا لهم ولتحفيزهم.



حضر الحفل جمال سليمان مدير التعليم الإعدادي والثانوي بمنطقة الأقصر الأزهرية، ويوسف محمدين موجه عام المواد الفلسفية وحرز الله عباس محمد موجه علوم القرآن الكريم ومحمود أبو الحسن موجه اللغة الإنجليزية والشيخ صلاح نور راعي المعهد وعدد كبير من أهالي مدينة البياضية وأولياء الأمور.



وتضمن الحفل عدد من الكلمات، ثم وزعت الجوائز بواقع عشرين ألف جنيه على 40 فائزًا من الطلاب "إلى جانب الهدايا العينية.



وجاءت أسماء الطلاب والتلاميذ المكرمون في مستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا، على النحو التالي: "مؤمن محمود سيد وبلال رجب عبدالفتاح وعبدالله جابر أحمد ومدثر محمد سيد أحمد ومحمد عبدالحق عبدالرحمن وعمر مصطفى محمد غزالي ومعاذ رمضان كامل".



أمَّا في مستوى حفظ ثلثي القرآن الكريم: "عبدالله ياسر محمد ورحمه محمد حسن وأحمد مصطفى محمد عبدالحكيم ومروان محمود سيد أحمد".



كما نجح في مستوى حفظ نصف القرآن الكريم: "عبدالله محمد إبراهيم ومحمد حازم محمد وعبدالرحمن جابر أحمد ونوران محمد على وعبدالرحمن مصطفى محمد".



وفي مستوى حفظ ثلث القرآن: "هاجر عبدالناصر محمد وهارون حجاج يوسف حسن ويوسف إبراهيم أحمد ويحي سيد أحمد حسين وعبد المعز محمد أحمد حسن ومريم ياسر محمود جيلاني وعبدالرحمن ياسر محمد".



وفي مستوى حفظ ربع القرآن: "أنس محمد سيد أحمد وسيف الدين عوض أحمد وأميرة نوبي عادلي عباس

وفي مستوى حفظ خمسة أجزاء: راحيل حجاج يوسف وماجدة عوض أحمد".



وفي مستوى ثلاثة أجزاء: "عبد الرحمن أحمد محمود وعبدالله غريب وحبيبة طارق علي".



وفي مستوى حفظ جزء عم: "زينب محمد وحذيفة عبدالرحيم على وعمار محمد أحمد وآسية حجاج يوسف ومريم طارق على وعبدالرحمن أحمد طه ومريم محمد نوبي وعبدالله أحمد طه وحسين أحمد سعدي".