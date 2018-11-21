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تواصل- السعودية| لجنة شورية تتباحث مع مستشار وزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الدينية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:29 م
تواصل- السعودية| لجنة شورية تتباحث مع مستشار وزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الدينية
مجلس الشورى
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الفجر السعودي
 

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اجتمعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى برئاسة عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، في مقر المجلس بالرياض مع معالي مستشار الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية جان كريستوف.

 

وفي بداية الاجتماع رحّب العيسى، بالمستشار الفرنسي مشيداً بتميز العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفرنسي.

 

من جهته أعرب مستشار الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية عن سعادته بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية وما أبدوه من ترحيب وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين .

 

وتركز الحديث في الاجتماع حول السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها الإرهاب وسبل مكافحته والتصدي له بوصفه مطلباً تتفق عليه جميع الأمم والشعوب، إذ أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية طالت آثارها الكثير من الدول وعانت منه العديد من المجتمعات، فالإرهاب يفتك بالناس على اختلاف أجناسهم ودياناتهم ويستنزف الأموال والثروات ويعطل التنمية.

 

حضر الاجتماع عضوا لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصح البقمي، والدكتور سامي زيدان، والملحق السياسي بالسفارة الفرنسية في الرياض لويس غانييه.

 

المصدر:- صحيفة تواصل

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