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القبض على بطل فيديو التحرش بالفتيات أمام جامعة المنصورة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:25 م
القبض على بطل فيديو التحرش بالفتيات أمام جامعة المنصورة
رجال الشرطة بالمنصورة - صورة أرشيفية
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سالى رضوان
 
نجحت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية بالتنسيق مع ضباط مباحث الآداب فى إلقاء القبض على بطل فيديو التحرش بالطالبات أمام جامعة المنصورة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقوم بالتحرش بالطالبات وملامسة اماكن حساسة من اجسادهن أمام بوابة الجامعة بميدان الكتاب.

وبدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو لشاب يتحرش بالفتيات تزامنا مع اقبالهن على استقلال سيارات السرفيس بميدان الكتاب امام مبنى ادارة جامعة المنصورة على الفور كلف مدير امن الدقهلية بعمل مسح شامل للشارع وتريغ الكاميرات بالمنطقة والوثصول الى الشخص المتحرش

وتمكن العميد عصام ابو عرب رئيس مباحث الآداب بالدقهلية، من تحديد هوية المتحرش وتبين أنه مقيم بمدينة المنصورة، وموظف بأحد المصالح الحكومية، وجارى التحقيق معه وتحرير محضر بالواقعة.
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