تأهيل طلاب الخدمة الاجتماعية لاحتياجات سوق العمل بـ"إعلام بنها"



وتابع أنه سيتم تنظيم حفلات فنية وموسيقية وصالونات ثقافية لتشجيع المواهب الشابه بالمعهد بواقع حفلة كل شهر بمسرح مركز النيل للاعلام تحت شعار الفن فى مواجهة الفكر المتطرف.



التقى اليوم الاربعاء رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات وأعضاء اتحاد طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها برئاسة الطالب عبد الفتاح طارق وعضوية الطلاب "أدهم رأفت الحلو وفاطمة أسامة فتحي ورقية يسري عبد القوي ونعيم خالد نعيم وروان محمود ولقاء عاطف وإيناس أيمن ودولت وائل" للاتفاق على آلية التعاون والشراكة خلال العام الدراسى 2018/2019.وقال عرفة، إن المركز سوف يقوم باعداد برامج تدريبية لتاهيل الطلاب لاحتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الدكتور حمدي منصور، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وتنمية وعيهم بقضايا الأمن القومي المصري والمشكلة السكانية وحروب الجيل الرابع، فضلًا عن عمل مبادرات طلابية مجتمعية لحماية وتجميل البيئة بمحافظة القليوبية.