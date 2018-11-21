ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:17 م
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
أنجلينا جولي
طباعة
الفجر الفني
 

وضعت النجمة ​أنجلينا جولي،​ همومها خلف ظهرها، واتّجهت إلى شوارع مدينة ​لوس أنجلوس​، يوم الأحد الماضي برفقة أصغر أطفالها، وهُم شيلوه "12 عامًا"، والتّوأم فيفيان ونوكس "10 أعوام" من أجل التّنزّه وتناول وجبةِ الغداء في مطعم محلي.

 

ومشى أطفال جولي على خُطى والدتهم، فارتدى التوأم فيفيان ونوكس تيشرتان كاجوال نسقاها مع بنطلونان دينم وكتّان، كما قادت الحشد العائلي إبنة جولي "شيلوه"، التي إصحطبت كلبها معها في النزهة العائلية.


واختارت شيلوه في إطلالتها ملابس خالية من أيّة لمسة أنثوية، فنسقت الشورت الفضفاض ذات الجيوب الضّخمة باللون الزيتي بقميص مُطابق، ارتدت أسفله تي شيرت أسود، وانتعلت في قدميها حذاء رياضي.

 

يُذكر أن شيلوه تودّ أن تكون صبيّاً منذ أن كانت في العام الثاني من عُمرها، حيث كانت تختار تسريحة شعر الصّبيان وترتدي ملابسهم.

ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
ابنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر بعد إعلانها انحراف ميولها الجنسي (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
0
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 3:20:02 PM