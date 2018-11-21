بث مباشر بيراميدز ودجلة اليوم 21-11-2018 الدوري المصري كورة ستار كورة لايف مشاهدة لايف
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:19 مالفجر الرياضي
مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز ودجلة بتاريخ 21-11-20187 يلا شوت كورة لايف
مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة من خلال بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن ضيفا صعبا على فريق وادي دجلة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري 2018-2019، بث مباشر مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.
يسعى بيراميدز لتحقيق فوز ثالث على التوالي مع مدربه حسام حسن، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويعول كثيرا بيراميدز على قدرات البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، أون سبورت شاهد مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.
على الجانب الأخر يدخل فريق دجلة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعول تاليس المدرب اليوناني كثيرا في خطته على طريقة جديدة باللعب بثلاث مدافعين فقط، على أن يقوم أوتارا وكريم ممدوح ومحمد محمود ودودو الجباس بادوار هجومية مميزة وقوية لارهاق الخصوم.
وتنقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة بث مباشر في الدوري المصري 21-11-2018.
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