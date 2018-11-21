مدير مشروع تطوير رشيد: نعمل على وضع المدينة بخريطة السياحة العالمية

أكد المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة رشيد، على أن تطوير المدينة يأتي لتوفير عدد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف، في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء في المشروع خلال المنتدى الرابع للشباب خلال 3 سنوات، متابعًا أن تطوير المدينة يشمل محافظة البحيرة بالكامل لخدمة رشيد.

ولفت، إلى أن محافظ البحيرة وفر الدعم المادي للمشروع وتذليل العقبات لاستكمال العمل بالشكل اللازم.