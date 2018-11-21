ثلاثي برشلونة على رادار الدوري الإيطالي

بدأ العديد من لاعبي برشلونة البحث عن عروض رسمية خلال فترة الانتقالات الشوية القادمة، للرحيل عن قلعة البلوجرانا في يناير المقبل.





ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن ثلاثي برشلونة دينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا ومنير الحدادي تلقوا عروضاً من الدوري الإيطالي.





واشار الموقع، إلى أن دينيس سواريز لم يحصل على فرصة في برشلونة ولذلك تم ربطه بالانتقال لميلان ونابولي وروما.





وأضاف الموقع، أن رافينيا لاعب وسط برشلونة لا يزال يبحث هو الآخر عن فرصة مع فالفيردي ولكنه بات بعيداً عن المشاركة مما دفع روما للتفكير في خدماته.





وتابع الموقع، أن منير الحدادي سيكون متاح للرحيل المجاني في يونيو المقبل ولديه فرصة كبيرة للتفاوض مع أي نادي خلال شهر يناير المقبل خاصة وأنه ارتبط بالرحيل إلى نابولي.