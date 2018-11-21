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إطلاق قافلة غذائية بأسعار مخفضة لأهالي قلين في كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:16 م
إطلاق قافلة غذائية بأسعار مخفضة لأهالي قلين في كفر الشيخ (صور)
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سالى رضوان
 
أطلقت محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الاربعاء، قافلة غذائية باسعار مخفضة لمدينة قلين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمل قوافل لمحاربة الغلاء، تيسيرًا على المواطنين، وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة، ووجه المحافظ، بتوفير جميع السلع التموينية، واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة تيسيرًا على المواطنين.

واطمأن علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على توفير جميع السلع، بالقافلة امام ميدان الشهداء، كما تم توفير اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة، مؤكدًا على ان كيلو السكر في القافلة بـ7 جنيهات ونصف بدلًا من 10، وبدأت أسعار الزيت من 12 جنيه، ووصل كيلو اللحوم الطازج إلى 78 جنيه، بجانب أسعار السلع الأخرى والتي تم كتابة الأسعار عليها قبل وبعد التخفيض.
إطلاق قافلة غذائية بأسعار مخفضة لأهالي قلين في كفر الشيخ (صور)
إطلاق قافلة غذائية بأسعار مخفضة لأهالي قلين في كفر الشيخ (صور)
إطلاق قافلة غذائية بأسعار مخفضة لأهالي قلين في كفر الشيخ (صور)
إطلاق قافلة غذائية بأسعار مخفضة لأهالي قلين في كفر الشيخ (صور)
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