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تواصل- السعودية| الجوازات توضح شرط سفر المواطن إلى دول مجلس التعاون بالهوية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:12 م
تواصل- السعودية| الجوازات توضح شرط سفر المواطن إلى دول مجلس التعاون بالهوية
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل مَن يحمل هوية وطنية يحق له التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر.

 

جاء ذلك في رد الصفحة الرسمية للجوازات عبر “تويتر”، على سؤال من مواطنة تقول إن هويتها الوطنية متبقٍّ عليها شهران، فهل يمكن لها السفر إلى دول الخليج بسيارة أم لا؟

 

وكان رد الجوازات كالآتي: (وعليكم السلام، يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر).

 

المصدر:- صحيفة تواصل

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