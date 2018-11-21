فرنسا تعتزم إغلاق محطات نووية للطاقة الأسبوع المقبل

ذكرت وكالة رويترز، اليوم أن فرنسا قد تغلق 6 مفاعلات نووية بحلول عام 2028 ضمن خيارات أخرى في إطار سياسة الطاقة متوسطة الأجل التي ستقدم الأسبوع المقبل.

وقال وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دي روجي لراديو فرانس انتر، دون تحديد موعد، "يمكنني أن أؤكد أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة على الطاولة، ونحن بصدد إجراء تعديلات نهائية وكلها ستعرض الأسبوع المقبل".

وستحدد خطة الطاقة أهداف الطاقة الفرنسية خلال السنوات العشر القادمة بهدف تخفيض حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة إلى 50% من 75% بحلول عام 2035، والحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة.