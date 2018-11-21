برعاية وزير الاتصالات.. مصر تستضيف مؤتمر هواوي الثاني ليوم العالمي للابتكار





برعاية وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري تستضيف شركة هواوي، رائدة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعالم مؤتمر هواوي الثاني لليوم العالمي للابتكار من أجل دول شمال أفريقيا في اليوم الأول من شهر ديسمبر للعام الجاري، والذي يأتي بعنوان "الابتكار من أجل التحول الرقمي في دول شمال أفريقيا". يهدف الحدث الي مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه عالم التكنولوجيا والاتصالات.





اختارت هواوي هذا العام مصر لتستضيف هذا المؤتمر لتصبح في مقدمة الدول التي تتبني ثورة التحول الرقمي التي من بعدها ستبعث التحول الرقمي لباقي دول شمال أفريقيا. وفي نسخة هذا العام، سيركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية وهم، الحلول المبتكرة، تدعيم الكوادر، والتعاون الاستراتيجي بين جهات النظام البيئي. والهدف من هذه الفعاليات هو انشاء منصة لجميع الجهات المعنية العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للإسراع من عملية التحول الرقمي في المنطقة ولمساعدة الدول في تحقيق هدف التحول الرقمي.





وصرح السيد "تشاو جيبين"، رئيس شركة تكنولوجيز في منطقة شمال أفريقيا، "منذ عصر الحضارة الفرعونية وظلت مصر دائماً المنارة التي تبعث المعرفة للعالم، ونحن هنا اليوم في مصر مرة أخري لنصدر ثورة التحول الرقمي لباقي دول شمال أفريقيا."





وأضاف أن "هواوي دائماً مؤمنة وداعمة للتحول الرقمي، ومع هذه التحديات والعقبات الراهنة، لم يعد التحول الرقمي رفاهية في التوجه اليه. وهو ضرورة لجميع القطاعات ومختلف حوانب الحياة. نحن في هواوي نعمل على تقديم حلول مستدامة بالإضافة الي تقديم الابتكارات التي تساعد شركاءنا في المنطقة لتحقيق رؤية التحول الرقمي.





واستمر في حديثه قائلاً "لطالما ظلت منطقة شمال أفريقيا سوق استراتيجياً بالغ الأهمية لهواوي، حيث اننا ندعم الحكومات لإنشاء أمة رقمية، وشركات ذو كفاءة وتأثير أفضل، واحداث ثورة في حياة المواطنين في مختلف الأمم."





كجزء من المؤتمر، ستطلق هواوي دراسة تقنية بعنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالسياسة المحلية الأساسية – بناء مؤسسة صلبة لمجتمع عربي رقمي." أجريت الدراسة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTO)، وتسلط الدراسة الضوء على تغطية الاتصالات طويلة المدي، بدعم من الوصول الي كافة الصيحات التكنولوجية وهو ما يعتبر أساس التحول الرقمي.





يهدف المؤتمر الي استقطاب جميع الجهات المعنية للأنظمة البيئية المختلفة مع ممثلي حكومات دول شمال أفريقيا، الشركاء الرئيسيين لهواوي، القطاعين العام والخاص، المنظمات المحلية والدولية، والخبراء الأكاديميين.





يوم هواوي للابتكار من أجل دول شمال أفريقيا هو اصدار خاص من أيام الشركة للابتكار التي تقوم بها الشركة في مختلف أنحاء العالم كمبادرة عالمية. سيستعرض المؤتمر ايضاً التحديات الراهنة زحلولها من خلال التحول الرقمي، ويبرز المؤتمر الدراسات الناجحة والتطبيقات التي تقوم بها الحركات العالمية.







