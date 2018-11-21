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"الوزراء": 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث المنيا الإرهابي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:03 م
الوزراء: 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث المنيا الإرهابي
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 

وافق  مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلي، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والإنتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

 

وكما وافق المجلس، على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات أسوة بما تم صرفه في حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.


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