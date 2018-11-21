مخرج "لص بغداد" يكثف ساعات التصوير للانتهاء منه في يناير

يكثف المخرج أحمد خالد موسى ساعات تصوير مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد" للانتهاء من تصوير جزء كبير من أحداث العمل، قبل انشغاله بتصوير مسلسل "ملائكة إبليس" المقرر عرضه في رمضان 2019، كما يرغب بطل الفيلم النجم محمد إمام في الانتهاء سريعا من تصوير العمل قبل انشغاله أيضا بمسلسل جديد يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.





ومن المقرر أن يقوم المخرج أحمد خالد موسى بتصوير عدد من مشاهد فيلم "لص بغداد" في أسوان وواحة سيوة بالصحراء الغربية، إلى جانب عدد من المشاهد بالقاهرة، وتم الاستقرار بشكل مبدئي على توجه أسرة عمل الفيلم إلى بلغاريا الشهر المقبل لتصوير عدد من المشاهد هناك.





ويراهن أحمد خالد موسى على نجاح فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر الانتهاء من تصويره في يناير المقبل، وخاصة أن العمل يعتمد على المغامرة والتشويق والإثارة، وتتخلل أحداثه التي تدور في إطار "الأكشن" بعض المواقف الكوميدية، كما يختلف الفيلم بشكل تام عن كل الأفلام السابقة التي شارك فيها محمد إمام وسيقدمه للجمهور في ثوب جديد تماما، حيث يتناول العمل فكرة المجموعة التي تبحث عن سر ما.





"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبد الرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية في الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام، حيث كانت ياسمين صبري هى بطلة أفلامه السابقة.



