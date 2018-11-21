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ارتفاع حصيلة أكبر حريق في كاليفورنيا إلى 81 قتيلا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:03 م
ارتفاع حصيلة أكبر حريق في كاليفورنيا إلى 81 قتيلا
حرائق كاليفورنيا
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وكالات
 

ارتفعت حصيلة "كامب فاير"، الحريق الأكثر دموية والأقوى في تاريخ كاليفورنيا، إلى 81 قتيلاً، مع العثور على جثتين كما أعلن مسؤولون.

 

وبلغ عدد المفقودين 870 في ارتفاع كبير في الأيام الماضية، بسبب الفوضى التي تعم أعمال البحث عن جثث في مدينة باراديس التي دمرت النيران قسماً كبيراً منها.

 

وكان هذا العدد بلغ السبت 1276 وتراجع إلى 699 الإثنين.

 

والحريق الذي أتى على 61 ألفاً و500 هكتار، و12600 منزل منذ 8 نوفمبر في شمال الولاية، تم احتواؤه الآن بنسبة 75%.

 

وتوفي ثلاثة أشخاص آخرين في حريق ثان كبير اندلع في ماليبو في جنوب كاليفورنيا.

 

ويستعد المسؤولون حالياً لهطول أمطار غزيرة الأربعاء، وفي وقت لاحق خلال الأسبوع، ما سيساعد في إخماد الحريق لكن قد يتسبب أيضا بسيول وفيضانات.

المزيد عن: حرائق كاليفورنيا امريكا ارتفاع حصيلة عدد الضحايا 81 قتيل
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