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الزمالك يحول "دونجا" إلى قلب دفاع أمام الداخلية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:59 م
الزمالك يحول دونجا إلى قلب دفاع أمام الداخلية
دونجا
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أحمد الهواري
 

ينوي السويسري جروس المدير الفني للزمالك الدفع بمحمود دونجا لاعب وسط الفريق في خط الدفاع أمام الداخلية يوم الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز وذلك نظرًا لإيقاف محمد عبد الغني وإصابة محمود حمدي الونش.

 

واستقر جروس على الدفع بمحمود عبد العاطي دونجا في مركز المساك بجوار محمود علاء بعد مفاضلة بينه وبين محمد عبد السلام المدافع الصاعد المنضم للفريق في بداية الموسم قادمًا من بتروجت في بداية الموسم الحالي.

 

وكان جروس قد جرب دونجا في مركز خط الدفاع في المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

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