بورصة البحرين تستهل التعاملات على تراجع بنسبة 0.12%
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:55 منيفين سمير
تراجع مؤشر البحرين المالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من أسهم الاستثمار والبنوك.
وبحلول الساعة 11.30 صباحاً بتوقيت البحرين، هبط المؤشر العام للسوق، بنحو 0.12%، إلى المستوى 1304.92 نقطة، خاسراً نحو 1.58 نقطة.
وانخفض قطاع الاستثمار 0.48%، بفعل سهم جي اف اتش 1.49%، وانفستكورب 1.06%.
كما نزل قطاع البنوك 0.06%، بعد أن انخفض سهم مصرف السلام بنسبة 1.05%.
وجرى تداول 5.66 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.44 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 112 صفقة.
يذكر أن أمس الثلاثاء، تم تعطيل التعاملات بالبورصة البحرينية احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف.
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