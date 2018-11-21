بورصة البحرين تستهل التعاملات على تراجع بنسبة 0.12%





تراجع مؤشر البحرين المالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من أسهم الاستثمار والبنوك.





وبحلول الساعة 11.30 صباحاً بتوقيت البحرين، هبط المؤشر العام للسوق، بنحو 0.12%، إلى المستوى 1304.92 نقطة، خاسراً نحو 1.58 نقطة.





وانخفض قطاع الاستثمار 0.48%، بفعل سهم جي اف اتش 1.49%، وانفستكورب 1.06%.





كما نزل قطاع البنوك 0.06%، بعد أن انخفض سهم مصرف السلام بنسبة 1.05%.





وجرى تداول 5.66 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.44 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 112 صفقة.





يذكر أن أمس الثلاثاء، تم تعطيل التعاملات بالبورصة البحرينية احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف.







