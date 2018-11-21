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عاجل.. الحكومة تفرض رسم إضافي على تذاكر السينما والسكة الحديد والمكالمات التليفونية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:58 م
عاجل.. الحكومة تفرض رسم إضافي على تذاكر السينما والسكة الحديد والمكالمات التليفونية
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية.

وينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
المزيد عن: مكالمات مسرح تذاكر سينما السكة الحديد الحكومة أخبار مصر
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