ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاحتلال الإسرائيلي يفجر أبواب منازل طولكرم بحثا عن منفذ عملية "بركان"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:54 م
الاحتلال الإسرائيلي يفجر أبواب منازل طولكرم بحثا عن منفذ عملية بركان
طباعة
وكالات
 

قال مواطنون من بلدة دير الغصون، شمالي طولكرم، إن أكثر من 30 آلية وسيارة عسكرية اقتحمت البلدة، بعد منتصف الليل، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، كما انتشرت الدوريات الراجلة في شوارعها وأزقتها.

                     

وعمد جنود الاحتلال إلى تفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية، واقتحموها بعد تفجير أبوابها، وفتشوها تفتيشا دقيقا، وخربوا وأتلفوا محتوياتها بمرافقة الكلاب البوليسية، وأجبروا ساكنيها على الخروج إلى العراء.

 

وأضافوا، أن أكثر من 50 منزلاً، إضافة إلى عدد من المحال والمنشآت التجارية والأراضي الزراعية، تعرضت للمداهمة والتفتيش من قبل جنود الاحتلال.

 

في الوقت ذاته، وزعت قوات الاحتلال منشورات على المواطنين، تحذرهم من تقديم المساعدة للمطارد أشرف نعالوة، الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق النار في المنطقة الصناعية "بركان" قرب سلفيت، في 7 أكتوبر الماضي، وهددوا المواطنين بعقوبات تطال هدم منازلهم والسجن لفترات طويلة.

 

كما اقتحمت قوة مماثلة من جيش الاحتلال بلدات بلعا ورامين شرقي طولكرم، وزيتا شمالها، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها، بحثا عن منفذ عملية بركان.

المزيد عن: منفذ هجوم بركان فلسطين عملية بركان طولكرم تفجير منازل طولكرم الاحتلال الإسرائيلي اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 1:10:03 PM