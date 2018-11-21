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نفط عمان يتراجع إلى 66.1 دولار للبرميل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:52 م
نفط عمان يتراجع إلى 66.1 دولار للبرميل
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نيفين سمير
 

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم يناير القادم؛ بواقع 64 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم يناير تراجع إلى 66.12 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 66.76 دولار.

وبحسب البيانات بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر المقبل 80.2 دولار للبرميل، مرتفعًا1.48 سنتاً للبرميل عن تسيلم شهر نوفمبر الجاري.

وبحلول الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير 0.33% ليصل إلى 57.01 دولار للبرميل، خاسرًا 19 سنتاً للبرميل.

وانخفض كذلك سعر خام برنت تسليم يناير 0.55% ليصل إلى مستوى 66.42 دولار للبرميل، فاقدًا 37 سنتاً عن مستوياته السابقة.

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