وزير إسرائيلي يهدد باغتيال قائد حركة حماس

هدد وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.



ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية، عن غالانت، قوله "زمن يحيى السنوار سينتهي ولن ينهي حياته في منزل قديم مثل كبار السن، وهو في مفترق درامي، ويجب عليه أن يعيد التفكير فيما إذا كان يريد محاربتنا أو أن يهدأ".



وأضاف الوزير الإسرائيلي خلال مشاركته بالمؤتمر الدبلوماسي لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في مدينة القدس المحتلة اليوم: "زمن بقاء زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بات محدودا"، على حد قوله.



من جهته قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" تقترب من إعادة احتلال قطاع غزة.



وقال أردان خلال المؤتمر: "إن إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من احتلال غزة والتحول من الدفاع إلى الهجوم ضد حماس يعني عودة الاغتيالات التي تستهدف قادتها".



وأضاف: "هذا يعني أن نكون على استعداد لتولي قطاع غزة والاحتفاظ به حتى تفريغ البنية التحتية للإرهاب ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى"، وفق زعمه.





