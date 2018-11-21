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"البنوك" تهبط بمؤشر أبو ظبي بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:52 م
البنوك تهبط بمؤشر أبو ظبي بالتعاملات الصباحية
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نيفين سمير
 

واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعاته للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات يوم الأربعاء، متأثراً بهبوط البنوك والطاقة.

وبحلول الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.54% الى مستوى 4963.66 نقطة ليفقد من خلالها 27.11 نقطة.

وجرى التعامل على 12.64 مليون سهم، وبقيمة 66.16 مليون درهم موزعين على 773 صفقة.

وفلت من تلك التراجعات 5 أسهم فقط من اجمالي 21 سهما تم التداول عليهم اليوم.

وتصدر الارتفاعات سهم العالمية القابضة بنسبة 3.51%، كما صعد سهم أغذية بنسبة 2.31%،كما ارتفع أداء سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.55%.

وزاد سهم اتصالات بنسبة 0.47%، كما حقق سهم اشراق العقارية مكاسب بنسبة 0.17%.

وتصدر التداولات في تلك الأثناء سهم ابوظبي الأول بنحو 54.47 مليون درهم.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.22%، متصدراً الارتفاعات، كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.35%، وحقق قطاع العقار ارتفاعاً بنسبة 0.05%.

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