"البنوك" تهبط بمؤشر أبو ظبي بالتعاملات الصباحية





واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعاته للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات يوم الأربعاء، متأثراً بهبوط البنوك والطاقة.





وبحلول الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.54% الى مستوى 4963.66 نقطة ليفقد من خلالها 27.11 نقطة.





وجرى التعامل على 12.64 مليون سهم، وبقيمة 66.16 مليون درهم موزعين على 773 صفقة.





وفلت من تلك التراجعات 5 أسهم فقط من اجمالي 21 سهما تم التداول عليهم اليوم.





وتصدر الارتفاعات سهم العالمية القابضة بنسبة 3.51%، كما صعد سهم أغذية بنسبة 2.31%،كما ارتفع أداء سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.55%.





وزاد سهم اتصالات بنسبة 0.47%، كما حقق سهم اشراق العقارية مكاسب بنسبة 0.17%.





وتصدر التداولات في تلك الأثناء سهم ابوظبي الأول بنحو 54.47 مليون درهم.





وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.22%، متصدراً الارتفاعات، كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.35%، وحقق قطاع العقار ارتفاعاً بنسبة 0.05%.



