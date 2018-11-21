ضبط 11 عنصر خطرا و3000 قرص منشط جنسي في حملة أمنية ببنها (صور)

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز بنها، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحه نارية، و4قضايا مخدرات بإجمالي 55 جم حشيش، و200جم هيروين، 60 قرصا مخدرا، و3000 قرص منشطات جنسية.