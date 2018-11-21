"نظافة باترينة حلويات" تتسبب في مصرع حلواني بالفيوم

لقى شاب حلواني بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، مصرعه صعقا بالكهرباء عقب قيامه بنظافه باترينة حلويات بالمياه.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي بورود بلاغ من مستشفى إبشواي المركزي بوصول المواطن "باسم زيدان. ع " 23 سنه" حلواني ومقيم النويره – إهناسيا – بمحافظة بني سويف، وله محل إقامة آخر شارع الجمهورية بندر إبشواي دائرة مركز شرطة إبشواي، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وبانتقال ضباط مباحث المركز وسؤال شاهدي الواقعة "ياسر محمد عبدالسلام" 25 سنة صاحب حلويات ومقيم بندر إبشواى، ومحمد عبدالغني 33 سنة صاحب محل أحذية ومقيم شرق السكة الحديد، قررا أنه أثناء قيام المتوفى بغسل باترينة حلويات بالمياه قام بملامسة أحد الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقه بالكهرباء ووفاته، ولم يتهما أحدا أو يشتبها جنائيا في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضله القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر المحضر رقم 4284 2018 إداري مركز شرطة إبشواي، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.