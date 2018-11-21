طرح تذاكر حفل محمد عبده في الكويت

طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنان السعودي الكبير محمد عبده المرتقب إقامته على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬ بدولة الكويت بتاريخ 14 ديسمبر المقبل.





ويعد هذا أول حفل غنائي لـ محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.



