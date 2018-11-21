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طرح تذاكر حفل محمد عبده في الكويت

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
طرح تذاكر حفل محمد عبده في الكويت
طرح تذاكر حفل محمد عبده في الكويت
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طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنان السعودي الكبير محمد عبده المرتقب إقامته على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬ بدولة الكويت بتاريخ 14 ديسمبر المقبل.

ويعد هذا أول حفل غنائي لـ محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.

الجدير ذكره أن محمد عبده لم يكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول المرض الذي يعاني منه، وطبيعة حالته الصحية وهو ما أثار حيرة جمهوره.
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