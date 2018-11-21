افتتاح خيمة مجلس الحوار المجتمعى بمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خيمة مجلس تقارب الثقافات والحوار المجتمعى داخل وخارج مصر.





تهدف الخيمة إلى إقامة حوار مجتمعى لتبادل ونشر الخبرات الرائدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى بين المستفيدين والحضور من داخل وخارج مصر أو بالمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.





تضم خيمة مجلس المشروعات التابعة للبرنامج المنح الصغيرة لحماية التنوع البيولوجي ومنها جمعيات حماية الطيور والنباتات والمراعى كذلك جمعيات الحفاظ على التراث التقليدي والثقافى علاوة على الإبتكارات والتكنولوجيا المستخدمة فى حماية التنوع البيولوجي.





استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجارب مشاريع وزارة البيئة لدعم السكان المحليين والحفاظ علي الطبيعة الثقافية واللغوية لتلك المجتمعات.





كما أكدت على التعاون الوثيق بين الوزارة ومرفق البيئة العالمى فى عمليات حماية وصون الموارد الطبيعية ودعم السكان المحليين واشراكهم فى برامج الحماية ودعت إلى بذل مزيد من العمل لدعم برامج حماية التنوع البيولوجي.





كما تضمن الافتتاح عرض أحد مواطني سيوة للمشروعات البيئية للمواطنين المحليين وأهمية الحفاظ علي الموروثات الثقافية والتقاليد والأعراف لهؤلاء السكان





كما تم إستعراض تجربة احدي المواطنات المغربيات فى الحفاظ على اللغة الأمازيغية وهي صحفية ومناضله في إحدي الجمعيات الأهلية للحفاظ علي اللغة الأمازيغية مشيرة إلى أهمية الحفاظ علي اللغات من الاندثار وكيفية مواجهة من يحاولون طمس اللغة.



