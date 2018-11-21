أبرزها " وصول سفن إنزال روسية كبيرة إلى سوريا".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ مصدر أمني يوضح حقيقة نشوب حريق بأرض زراعية في واحة سيوة، والأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة.

"الأرصاد" تحذر المواطنين: شبورة مائية كثيفة تضرب عدد من المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتعد هي الظاهرة الخطيرة التي تشهدها عدد من المحافظات، وتكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي بالصومال

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي قامت به حركة الشباب الإسلامية المتطرفة أمس، على أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل 39 مدنيا، وإصابة 40 آخرين.

أكدت المنظمة، فى بيان، أن الإسلام العظيم جاء رحمة للعالمين وأن الدماء معصومة لكل بني الإنسان وأن إزهاقها يستوجب لعنة الله، وأن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لا تمت بصلة للإسلام وتعاليمه السمحة، بل إنها لا تمت بصلة لأي دين من الأديان.

قالت إنه لا توجد نصوص في القرآن الكريم أو في السنة المحمدية المطهرة تحرض على أعمال العنف، أو تبيح سفك الدماء المعصومة، وإزهاق أرواح الأبرياء، وقتل المدنيين العزل، بل إن هذه الأعمال الوحشية يصدق على مرتكبيها قول النبي ﷺ «مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي» رواه مسلم.

مصدر أمني يوضح حقيقة نشوب حريق بأرض زراعية في واحة سيوة

صرح مصدر أمني، بأن بعض المواقع الإخبارية قد تداولت خبرا لاندلاع حريق كبير في أرض زراعية بالهنديلية التابعة لمنطقة جبل الدكرور بواحة سيوة.

وتابع المصدر لـ"الفجر"، أن حقيقة الواقعة تمثلت في حدوث حريق محدود بمخلفات زراعية وهيش وبعض أشجار الزيتون الجافة على مناطق متعددة في مساحة ثلاثة أفدنة بدائرة قسم سيوة بمطروح، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمزارع المجاورة ودون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح، أنه يرجح أن يكون سبب الحريق قيام بعض المزارعين بالحقول المجاورة بتجميع الأعشاب الجافة والتخلص منها بالحرق مما أدى لحدوث الحريق.

وصول سفن إنزال روسية كبيرة إلى سوريا

أفادت وكالات روسية بأن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نيكولاي فالتشينكوف" عبرت مضايق البحر الأسود، يوم أمس الثلاثاء، ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وتتجه سفينة "نيكولاي فيلتشينكوف" إلى ميناء طرطوس، حيث تتواجد قاعدة القوات البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط.

وتحمل السفينة الكثير من الحمولات، ورافقها قارب خفر السواحل التركي عند عبور مضيق البوسفور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثامنة في هذا العام التي تذهب فيها هذه السفينة إلى سوريا، كما اتجهت، في هذا الأسبوع، سفينة الحاويات العملاقة "سبارتا-2" الروسية إلى ميناء طرطوس، بعد أن غادرت نوفوروسيسك، وهي تحمل بضائع.

وبالإضافة إلى ذلك غادرت سفينة الإنزال الكبيرة "أورسك" البحر الأسود، يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، واتجهت إلى طرطوس، وهذه هي المرة التاسعة في هذا العام التي تذهب فيها إلى سوريا.

ويذكر أنه، في 6 نوفمبر، عبرت الفرقاطة الروسية "أدميرال ماكاروف" مضايق البحر الأسود ووصلت إلى البحر المتوسط وهي مزودة بصواريخ "كاليبر".

الإمارات تعلن عن حدث نووي هام بداية 2020

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن حدث نووي هام يبدأ في 2020.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي لها في 2020.

وأضاف فيكتورسن في مؤتمر صحفي أنه "يتعين على الشركة المشغلة إعلان جاهزيتها الفنية والتنظيمية، ومن المتوقع ذلك بنهاية 2019".

وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات إلى أنه ينتظر إعلان الشركة المشغلة جاهزيتها للعمل.

وذكر أن الهيئة غير مستعدة لمنح شركة نواة رخصة للتشغيل حتى تفي الشركة بالمتطلبات التنظيمية.

ومحطة براكة البالغة تكلفتها 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع نووي في العالم تحت الإنشاء وستكون الأولى في العالم العربي. ويبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء من المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، 5600 ميجاوات.