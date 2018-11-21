الدولار يستقر في 5 بنوك ويرتفع في البنك المركزي اليوم 21-11-2018

شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا في البنك المركزى المصري سجلًا نحو 17.85 جنيها للشراء ، ونحو 17.97 جنيها للبيع، فيما واصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بدية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.



