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عاجل.. نتائج دوري أبطال إفريقيا مهددة بالإلغاء

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
عاجل.. نتائج دوري أبطال إفريقيا مهددة بالإلغاء
الأهلي والترجي
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الفجر الرياضي
 

باتت بطولة دوري أبطال إفريقيا مهددة بالإلغاء بسبب الاتهامات الموجهة للحكم سيكازوي الذي أدار مباراة أول أغسطس الأنجولي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

 

ويواجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مأزقًا خطيرًا ففي حالة ثبوت الرشاوى على سيكازوي سيصبح مطالبًا بإعادة مباراة أول أغسطس والترجي ثم انتظار الفائز لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية من جديد وهو ما لا يسمح به الوقت في ظل اقتراب البطولة الجديدة من الانطلاق.

 

كان أول أغسطس قد طالب بحقه بعد الخسارة أمام الترجي التونسي 4-2 في رادس بسبب أخطاء الحكم المتهم بالفساد والرشاوى حتى الآن.


المزيد عن: سيكازوي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي الاهلي اخبار الاهلي اليوم
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