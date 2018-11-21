الكشف عن شاشة جديدة من "إل جي".. وهذه أبرز مميزاتها

كشفت شركة إل جي الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة تعتمد على المساعد الرقمي جوجل Assistent، ويطلق عليها اسم XBoom AI ThinQ WK9.





وتمتاز بشاشة لمسية قياس 8 بوصة وسماعات ستريو بقوة 20 وات، و تعرض الشاشة اللمسية الجديدة المحتويات بدقة فائقة الوضوح HD، وتتضمن كاميرا مدمجة لإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل، كما يمكن إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون عن طريق زر خاص.





ويبلغ وزن الشاشة الذكية حوالي 2 كجم، وتدعم تقنية البلوتوث وشبكة الواي فاي، وتعتمد على نظام التشغيل أندرويد Things؛ حيث يمكن استعمال المساعد الرقمي جوجل Assistent للتحكم في تجهيزات المنزل الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الموسيقى من خدمات البث عبر الإنترنت مثل سبوتيفاي أو تشغيل مقاطع الفيديو عبر منصة يوتيوب.



