مطربة لبنانية، اسمها الحقيقي “نهاد وديع حداد” ولدت يوم 21 نوفمبر عام 1935م بمحافظة جبل لبنان لأسرة فقيرة، ثم انتقلت مع أسرتها إلى حارة زقاق البلاط ببيروت حيث كان والدها يعمل بأحد المطابع، هى حاصلة على بكالوريوس من المعهد الوطني للموسيقى.تزوجت “فيروز” عام 1955م من الموسيقار عاصي الرحباني” وأنجبت منه ( “زياد” عام 1956م - “هالي” عام 1958م - “ليال” عام 1960م ولكنها توفيت عام 1988م - “ريما” عام 1965م)،ورث ابنها “زياد الرحباني” حب الموسيقى من والده وقام بتلحين عدد من أغانيها التي قدمتها في ألبوم “وحدن” عام 1981م.





أحبت “فيروز” الغناء منذ صغرها وكانت تقوم بالغناء وتؤدى التراتيل في المناسبات المدرسية حتى اكتشفها الموسيقى “محمد فليفل” الذي كان يجوب المدارس بحثاً عن مواهب يقدمها لكورس الإذاعة اللبنانية في الأربعينات، ونظراً لكون فيروز تنتمي لعائلة محافظة فقد رفض والدها في البداية فكرة أن تصبح ابنته مطربة، بينما تمكن “محمد فليفل” من إقناعه بأن ابنته لن تغني إلا الأغاني الوطنية.وبالفعل تبنى الملحن “محمد فيلفل” موهبتها وضمها لفريقه الذي كان ينشد الأغاني الوطنية، ثم التحقت بالمعهد الوطني للموسيقى، وسرعان ما تلقت فيروز عرضاً للعمل كمغنية في كورس الإذاعة عندما استمع إليها مدير الإذاعة اللبنانية “حليم الرومي”، الذي أطلق عليها اسم “فيروز” وعرفها على “عاصي الرحبانى” وأخيه “منصور” اللذان قدماها في أغنية “عتاب” التي لاقت نجاحاً كبيراً في لبنان.









استكملت “فيروز” مشوارها مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخوه منصور الرحباني المعروفين بالأخوين رحباني، وقدمت العديد من الأغاني والأوبريهات التي لاقت رواجاً واسعاً في العالم العربي والعديد من دول العالم، بالإضافة إلى الكثير من المسرحيات والأفلام الغنائية.بلغ الرصيد الفني للفنانة “فيروز” أكثر من 800 أغنية تعاملت خلالها مع مجموعة من أبرز الملحنين والشعراء أمثال “حليم الرومي” و”فيلمون وهبي” و”محمد عبد الوهاب” و”إلياس رحباني” و”زكي ناصيف” و”نزار قباني” و”سعيد عقل” و”طلال حيدر”، كما قامت بغناء بعض القصائد لجبران.من أبرز الأغاني التي قدمتها خلال مشوارها الفني “شتى يا دني” و”شط إسكندرية” و”أجراس العودة” و”أيام الصيفية” و”أعطني الناي وغنى” و”حبيتك بالصيف” و”حنا السكران” و”ليالي الشمال الحزينة” و”يا مرسال المراسيل” و”زهرة المدائن” و”يا أنا يا أنا” و”طير الوروار” و”باكتب اسمك يا حبيبي” و”نسم علينا الهوى” و”يا دارة دورى” و”البوستة”.أصدرت “فيروز” العديد من الألبومات من أبرزها “كيفك أنت”، “فيروز في بيت الدين 2000”، ويعد ألبوم “ولا كيف” عام 2001 كان آخر ما قدمته من ألبومات، ولم تكتف “فيروز” بالشهرة التي حققتها في الوطن العربي حيث توجهت مع فرقتها إلى أشهر المسارح العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا.حصدت المطربة اللبنانية “فيروز” على مدار حياتها الفنية العديد من الجوائز والأوسمة حيث حصلت على وسام الاستحقاق اللبناني من الرئيس “كميل شمعون” عام 1957م وهو أعلى وسام في الدولة، ووسام الأرز عام 1962م، ووسام الاستحقاق اللبناني، كما حصلت علي ميدالية الكرامة عام 1963م من الملك حسين، ووسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى.





بالإضافة إلى وسام الكوموندور الفرنسي عام 1988م، ووسام الثقافة الرفيعة من تونس، وجائزة القدس من فلسطين عام 1997م، وفي عام 1975م تم إصدار طوابع بريدية تذكارية عليها صورتها كنوع من التكريم، كما تم منحها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت لتصبح أول مطربة تحصل على هذا اللقب.