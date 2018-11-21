ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدول الأكثر أمانا من الكوارث الطبيعية في العالم.. بينهم دولتين عربيتين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:06 ص
الدول الأكثر أمانا من الكوارث الطبيعية في العالم.. بينهم دولتين عربيتين
الكوارث الطبيعية
طباعة
وكالات
 

صنف خبراء ألمان البلدان ذات المستويات الأعلى والأدنى للمخاطر خلال حدوث الكوارث الطبيعية.

 

ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن نتائج الدراسة أن أكثر الدول أمانا من الكوارث الطبيعية مالطا والمملكة العربية السعودية وقطر.

 

كما صنفت روسيا ضمن البلدان، التي يمكن لسكانها وضيوفها العيش بأمان دون التعرض للخطر بسبب الكوراث الطبيعية.

 

وأشارت الدراسة نفسها إلى أن أخطر الأماكن وأكثرها عرضة للكوارث هي جزر تونغا وفانواتو في المحيط الهادئ، التي غالبا ما تعاني من الزلازل المدمرة الفيضانات والأعاصير.

 

وشغلت المركز الثاني الفلبين، حيث تهدد التسونامي وثوران البراكين حياة البشر.

 

ودرس الخبراء الوضع في 171 دولة واعتمدوا في دراستهم على حالات الكوارث، التي حدثت في البلدان ومدى استعداد السلطات المحلية لمواجهتها.

 

المزيد عن: حدوث الكوارث الطبيعية بينهم دولتين عربيتين المخاطر الكوارث الطبيعية اﻟﻌﺎﻟﻢ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 11:40:00 AM