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سولاري "غضبان" من ثنائي ريال مدريد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
سولاري غضبان من ثنائي ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي غضب سولاري مدرب فريق ريال مدريد من الثنائي إيسكو وأسينسيو بسبب انخفاض مستواهم في الفترة الاخيرة.


ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن سولاري غاضب من مستوي إيسكو وأسينسيو بسبب مستواهم وهو ما دفع المدرب للتفكير في جلوسهم على مقاعد البدلاء.


وأكد الموقع، على أن كيكو كاسيا يبحث عن مخرج للرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، بعد تضائل فرصته في التواجد ضمن حسابات سولاري نظراً لاعتماده على الثنائي تيبو كورتوا وكيلور نافاس.


وكان كاسيا قد تلقي في الفترة الأخيرة عرضاً من فريق نيوكاسل الإنجليزي.


المزيد عن: كاسيا سولاري خافيير سولاري إيسكو أسينسيو
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