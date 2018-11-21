اكتشاف ثغرة خطيرة في بعض أجهزة الراوتر.. وخبراء يقدمون الحل

يوجد ثغرة أمنية خطيرة في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات D-Link و TP-Link و Linksys و Broadcom وشركات أخرى، وفقا لما كشفته بوابة " هايزه سيكيوريتي" التكنولوجية.





وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة (Universal Plug and Play) المعروفة اختصارا بـ UPnP؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة UPnP مُفعلة.



