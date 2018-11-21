ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اكتشاف ثغرة خطيرة في بعض أجهزة الراوتر.. وخبراء يقدمون الحل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
اكتشاف ثغرة خطيرة في بعض أجهزة الراوتر.. وخبراء يقدمون الحل
طباعة
 
يوجد ثغرة أمنية خطيرة في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات D-Link و TP-Link و Linksys و Broadcom وشركات أخرى، وفقا لما كشفته بوابة "هايزه سيكيوريتي" التكنولوجية.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة (Universal Plug and Play) المعروفة اختصارا بـ UPnP؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة UPnP مُفعلة.

ولمواجهة هذا الخطر ينصح الخبراء الألمان المستخدمين بالتحقق من تثبيت أحدث إصدارات "الفيرموير" (Firmware) على أجهزتهم.
المزيد عن: يقدمون الحل خبراء الكترونيات الحل الاجهزة اكتشاف اجهزة الكترونية اجهزة الراوتر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 11:50:01 AM