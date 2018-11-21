اكتشاف ثغرة خطيرة في بعض أجهزة الراوتر.. وخبراء يقدمون الحل
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
يوجد ثغرة أمنية خطيرة في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات D-Link و TP-Link و Linksys و Broadcom وشركات أخرى، وفقا لما كشفته بوابة "هايزه سيكيوريتي" التكنولوجية.
وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة (Universal Plug and Play) المعروفة اختصارا بـ UPnP؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة UPnP مُفعلة.
ولمواجهة هذا الخطر ينصح الخبراء الألمان المستخدمين بالتحقق من تثبيت أحدث إصدارات "الفيرموير" (Firmware) على أجهزتهم.
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