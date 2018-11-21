في ذكرى ميلاد فيروز.. تعرف على سر انتقاد عبد السلام النابلسي لصوتها

رغم عشق الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي، لصوت الفنانة اللبنانية فيروز، ورغم الشعر الذي كتبه فيها، إلا أنه تمنى لها أن تغني لونًا آخر من ألوان الشعر غير الذي كتبه لها الأخوان الرحباني، لأن ذلك حجم صوتها وفقًا لرأيه.





النابلسي، قرأ خلال استضافته في برنامج "نجوم على الأرض"، مع الإعلامية ليلى رستم، الشعر الذي كتبه في فيروز، قائلًا: "فيروز تراتيل قديسة، وأصداء كنيسة، ابتهال ساجد في المساجد، وصلاة عابد في المعابد، صوتها نور وبخور ونفحة من عطور، هو كالصديق عند الضيق يواسيك وينسيك ويشجيك، الحزن طابعها كأنها مولود معها ينوح مثل الحمائم أو كالدعاء في التمائل لا نظير له ولا بريق كان أتٍ من بعيد كالغريب، فيه لوعة واشتياق وجفوة وفراق ولقاء وعناق يزيل الهم والكرب ويعلم حب الله وحب الحب"».