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التحالف الدولي يستهدف دير الزور بالفوسفور الأبيض

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:57 ص
التحالف الدولي يستهدف دير الزور بالفوسفور الأبيض
دير الزور بسوريا
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وكالات
 

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن التحالف الدولي استهدف، اليوم الأربعاء، بلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سورية، بقنابل الفوسفور الأبيض.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل وجرح عدد من المدنيين، اليوم الأربعاء، جراء استهداف التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة، لبلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سورية، بقنابل الفوسفور الأبيض.

 

وكانت "سانا"  نقلت عن مصادر محلية في دير الزور الأسبوع الماضي، أن طائرات تابعة للتحالف أغارت بالقنابل العنقودية على الأحياء السكنية في هجين وبلدة الشعفة، مخلفة قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى إيقاع أضرار كبيرة في منازلهم وممتلكاتهم.

 

المزيد عن: سوريا دير الزور الفوسفور الابيض التحالف الدولي
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