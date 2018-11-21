قبل بيع الهاتف.. كيفية حذف بياناتك الشخصية بأمان؟

قبل الإقبال على بيع هاتفك المحمول، عليك اتباع خطوات بسيطة لحذف بياناتك الشخصية بأمان وفقا لمجلة " بي سي جو" الألمانية.





يمكن لأصحاب هاتف أبل آيفون حذف البيانات الشخصية من خلال إرجاع الجهاز إلى إعدادات المصنع عن طريق بنود القائمة عام (General) ثم إعادة الضبط (Reset) وبعد ذلك يتم تحديد الخيار حذف جميع المحتويات والإعدادات (Erase all Content and settings). ومن خلال هذه الخطوة يتم حذف البيانات بشكل موثوق.





وبالنسبة لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد فإنه يتعين عليهم إرجاع الهاتف إلى إعدادات المصنع مرتين لضمان حذف البيانات الشخصية تماما وعدم استعادتها مرة أخرى بواسطة البرامج المتخصصة، ويتم ذلك عن طريق قائمة الإعدادات (Settings) ثم بند الإدارة العامة (General management) وبعد ذلك يتم تحديد بند إعادة الضبط (Reset)، وهنا يتم اختيار بند إعادة ضبط بيانات المصنع (Factory data reset).



