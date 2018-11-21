طرق مختلفة لتنسيق التنورة الجلد (صور)

سيطرت التنورة الجلد بشكل كبير على صيحات الموضة، فقد اختارتها الكثير من خبيرات ومدونات الموضة لتكون عنوان إطلالتهن بأزياء الشارع، وجمعنا لكِ مجموعة من لافكار لتنسيقها بشكل جذاب.





التنورة الجلد بألوان جريئة

لفترة طويلة كانت التنانير بـ اللون الأسود هي الدارجة بشكل قوي، حتى العام الماضي حيث عادت الكثير من القطع الملونة من زمن الثمانينات والتسعينات، بألوان جريئة ومبهجة.

كالتنورة باللون الأخضر الفاتح من أسبوع الموضة بنيويورك مع بلوفر خريفي برسومات باللون الموف، وحقيبة صغيرة من نفس درجات اللون البنفسجي، بينما الحذاء جاء هادئا باللون الكحلي.





التنورة الجلد بتفاصيل معقدة

كما تغيرت مع الألوان الزاهية فكرة التنورة البسيطة، دون الكثير من التفاصيل، لتزهر لنا أكثر من فكرة مختلفة للتصميم مع براعة بيوت الأزياء، إذ أن العمل مع خامة الجلد أمر ليس بالسهولة التي نعتقدها.

كالتنورة مع الكشاكش باللون الخردلي، مع التيشرت الصيفي باللون البيح، وإكسسورات نحاسية، وحقيبة من نفس لون التيشرت ونفس خامة التنورة.





التنورة الجلد القصيرة

كانت هي الأكثر بروزا عندما وقع الاختيار على ارتداء هذا النوع من التنانير، كـ التنورة البيج الفاتح، مع الإكسسورات المعدنية المطرزة بالتنورة، والتي يمكنك اختيارها مع البلايزر الشيفون، أو البلايز بالخامات السميكة.





التنورة الجلد مع بروز السحاب

اللعب بتصميم التنورة باستخدام السحاب المعدني قد يكون أكثر سهولة، وعصرية أيضا للموديل، كالتنورة الجلد بالسحاب بالمنتصف، مع فتحة الشق الجريئة، والبلوزة القصيرة.