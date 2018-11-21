الأوركستر السمفوني التونسي يفتتح الموسم الثقافي الجديد



وينطلق الحفل على الساعة السابعة والنصف مساء، ويقام تحت إدارة المايسترو فيصل القروي الذي كانت له بصمته الخاصة في أشهر الفرق السمفونية التونسية.



وتفتتح هذه السهرة الملتئمة تحت إشراف قطب الموسيقى والأوبرا، بمقطوعة "حلاق اشبيلية" لروسيني، تليها السمفونية الخامسة لبيتهوفن، وكارل أورف "كارمينا بورانا".



كما يتابع أحباء الموسيقى السمفونية مقطع "جوقة الغجر" من أوبرا "لا ترافياتا"" لجوزيبي فيردي قبل أن تختتم السهرة بمقتطفات من السمفونية التاسعة لبيتهوفن.



تزامنا مع الاحتفال بخمسينيته، يفتتح الأوركستر السمفوني التونسي موسمه الثقافي الجديد ( 2018-2019) وذلك بتنظيم حفل فني مساء الجمعة 23 نوفمبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.