ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأوركستر السمفوني التونسي يفتتح الموسم الثقافي الجديد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
الأوركستر السمفوني التونسي يفتتح الموسم الثقافي الجديد
الأوركستر السمفوني التونسي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تزامنا مع الاحتفال بخمسينيته، يفتتح الأوركستر السمفوني التونسي موسمه الثقافي الجديد ( 2018-2019) وذلك بتنظيم حفل فني مساء الجمعة 23 نوفمبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.

وينطلق الحفل على الساعة السابعة والنصف مساء، ويقام تحت إدارة المايسترو فيصل القروي الذي كانت له بصمته الخاصة في أشهر الفرق السمفونية التونسية.

وتفتتح هذه السهرة الملتئمة تحت إشراف قطب الموسيقى والأوبرا، بمقطوعة "حلاق اشبيلية" لروسيني، تليها السمفونية الخامسة لبيتهوفن، وكارل أورف "كارمينا بورانا".

كما يتابع أحباء الموسيقى السمفونية مقطع "جوقة الغجر" من أوبرا "لا ترافياتا"" لجوزيبي فيردي قبل أن تختتم السهرة بمقتطفات من السمفونية التاسعة لبيتهوفن.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 10:10:03 AM