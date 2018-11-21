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بلدية بوفيشة تبرم اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
بلدية بوفيشة تبرم اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بلدية بوفيشة
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محمد وليد الجموسي
 
في إطار سعيه لإضفاء الشفافية على العمل البلدي صادق المجلس البلدي ببوفيشة المنعقد بداية هذا الشهر على إبرام إتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبهذا تصبح بلدية بوفيشة ثاني بلدية في ولاية سوسة تنخرط في اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد بلدية القلعة الكبرى حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى جعل البلدية "جزيرة النزاهة" ونموذج للشفافية والانفتاح على المحيط.

أما عن أهم بنود الاتفاقية فتتمحور حول ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد، ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين الطرفين.

وتتضمّن الاتفاقية كذلك إعداد برنامج تكويني ثنائي في المجالات ذات العلاقة بترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية وعقد لقاءات حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المصالح الراجعة بالنظر للبلدية بما يساهم في ضمان مردودية أفضل لمختلف مكوناتها وتكريس مصداقيتها تجاه المتعاملين معها.
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