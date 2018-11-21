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أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الحديد اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الحديد في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انخفاض ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألفًا و330 جنيهًا، وشركة حديد المصريين 12 ألفًا و350 جنيها، وشركة حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيها، وشركة حديد العتال 12 ألفًا و250 جنيها.

وسجل سعر الحديد في شركة الجارحي 12 ألفًا و250 جنيها، وشركة حديد السويس للصلب 12 ألفًا و250 جنيها، وشركة حديد المركبي 12 ألف و200 جنيها، وشركة حديد طنطا للصلب 12 ألف و100 جنيها، وشركة حديد الجيوشي 12 ألفًا و250 جنيها، وشركة حديد بيانكو 12 ألف و100 جنيها، وشركة قوطة للصلب 12 ألفًا و150 جنيها للطن.
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