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رصد طائرة تجسس إسرائيلية تحلق قرب حدود روسيا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
رصد طائرة تجسس إسرائيلية تحلق قرب حدود روسيا
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رحاب منيعم
 
وحلقت طائرة التجسس الإسرائيلية أكثر من ساعة بالقرب من شبه جزيرة القرم علي الحدود الروسية. وفقا لموقع بوليت اكسبرت.

وبحسب الموقع، فقد تم رصد طائرة الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي Gulfstream G550 Nachshon Aitam بالقرب من ساحل القرم في 19 نوفمبر تشرين الثاني في الساعة 15:40 بتوقيت موسكو.

ونشر موقع الرصد PlaneRadar على التويتر صور لرحلة الطائرة ورقمها 537. وبدأت الرحلة من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط​​، وبعد ساعة وصلت الطائرة إلى الحدود الروسية قبالة ساحل البحر الأسود.

وطار ضابط مخابرات إسرائيلي وقام بعدة لفات حول شبه جزيرة القرم، مرّ فوق الإقليم بين كيرتش وتامان، واقترب من شبه الجزيرة من جانب بحيرة سيفاش، ثم طار باتجاه أرميانسكا على طول الحدود الروسية الأوكرانية وغادر البحر الأسود.

وأشار موقع "بوليت إكسبيرت" إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ليس هو الوحيد المهتم بشبه جزيرة القرم. فقد حلقت في وقت سابق طائرات استطلاع أمريكية Boeing P-8A Poseidon وEP-3 Aries وRQ-4A Global Hawk، بالقرب من الجزيرة وفي منطقة إقليم كراسنودار، وراقبت الوضع على خط التماس في دونباس.
المزيد عن: طائرة اسرائيلية شبه جزيرة القرم سلاح الجو الاسرائيلي الحدود الروسية
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